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Юнион - Байер 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
20 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Юнион
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Байер, которое состоится 20 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Байер
Леверкузен, Германия
49ЛюксембургврАнтони Морис
59МароккозщИсмаэль Кандусс
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
28ЯпониязщКоки Матида
2НидерландызщБарт Ниувкоп
94МадагаскарзщЛоик Лапуссен
20БельгияпзСенне Линен
10МальтапзТедди Теума
8Кот-д'ИвуарпзЖан Тьерри Лазар
11Кот-д'ИвуарнпСаймон Адингра
7НигериянпВиктор Бонифасе
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзКерем Демирбай
19ФранциянпМусса Диаби
27ГерманиянпФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
Главные тренеры
БельгияКарел Герартс
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
13.04.2023 Лига Европы 1/4 финала Байер1 : 1Юнион
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
1 : 0
Рома
Фейеноорд
20.04
1
0
1
0
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
2 : 2
Севилья
Манчестер Юнайтед
20.04
0
0
2
2
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
1 : 0
Спортинг
Ювентус
20.04
1
0
1
0
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
1 : 1
Юнион
Байер
20.04
0
0
1
1
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF2
QF1
QF2
QF1
11.05
QF1
QF2
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF4
QF3
QF4
QF3
11.05
QF3
QF4
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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