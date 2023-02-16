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Вест Хэм Юнайтед - Гент 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
20 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Вест Хэм Юнайтед
Гент

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Гент, которое состоится 20 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Гент
Гент, Бельгия
13ФранцияврАльфонс Ареола
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
33Италиязщ Эмерсон
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
12АнглияпзФлинн Даунс
20АнглияпзДжаррод Боуэн
18АнглиянпДэнни Ингс
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
33БельгияврДави Руф
23ГерманиязщДжордан Торунарига
2КениязщДжозеф Окуму
4ПольшазщКамиль Пёнтковски
14БельгияпзАлессио Кастро-Монтес
24БельгияпзСвен Кумс
13БельгияпзЖюльен де Сарт
7Южная КореяпзХён Сок Хон
19БельгиянпМалик Фофана
11БельгиянпУго Кейперс
20НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
13.04.2023 Лига конференций 1/4 финала Гент1 : 1Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах
Гент
1 : 0
Гент
Карабах
1 : 0 5 : 3
1
1
1
1
A02
 Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор
Базель
1 : 0
Базель
Трабзонспор
2 : 0
1
1
1
2
A04
 Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт
Лех П
0 : 0
Лех П
Будё-Глимт
1 : 0
0
1
0
1
A05
 Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага
Фиорентина
0 : 4
Фиорентина
Брага
3 : 2
0
2
2
7
A03
 Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио
ЧФР Клуж
1 : 0
ЧФР Клуж
Лацио
0 : 0
1
0
1
0
A06
 АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака
Днепр-1
1 : 0
Днепр-1
АЕК Ларнака
0 : 0
1
0
1
0
A07
 Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф
Партизан
0 : 1
Партизан
Шериф
1 : 3
1
1
3
2
A08
 Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец
Андерлехт
1 : 0
Андерлехт
Лудогорец
2 : 1 3 : 0
1
1
2
2
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио
АЗ Алкмар
1 : 2
АЗ Алкмар
Лацио
2 : 1
0
2
2
4
B01
 АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака
Вест Хэм Юнайтед
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
АЕК Ларнака
4 : 0
0
2
0
6
B06
 Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф
Ницца
0 : 1
Ницца
Шериф
3 : 1
0
2
1
4
B07
 Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт
Вильярреал
1 : 1
Вильярреал
Андерлехт
0 : 1
1
0
2
1
B02
 Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина
Сивасспор
1 : 0
Сивасспор
Фиорентина
1 : 4
2
0
5
1
B04
 Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П
Юргорден
2 : 0
Юргорден
Лех П
0 : 3
2
0
5
0
B05
 Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель
Слован Бр
2 : 2
Слован Бр
Базель
2 : 2 1 : 4
1
0
4
4
B08
 Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Истанбул Башакшехир
Гент
1 : 4
1
0
5
2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент
Вест Хэм Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Гент
20.04
0
0
1
1
QF1
 Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П
Фиорентина
1 : 4
Фиорентина
Лех П
20.04
0
1
1
4
QF3
 Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт
АЗ Алкмар
2 : 0
АЗ Алкмар
Андерлехт
20.04
1
0
2
0
QF4
 Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель
Ницца
2 : 2
Ницца
Базель
20.04
0
0
2
2
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF1
QF4
QF1
QF4
11.05
QF4
QF1
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF2
QF3
QF2
QF3
11.05
QF3
QF2
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
07.06

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