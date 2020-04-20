Фиорентина - Лех 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
20 Апреля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лех П, которое состоится 20 Апреля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Лех П
Познань, Польша
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|72
|пз
|Антонин Барак
|77
|пз
|Йосип Брекало
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Лука Йович
|35
|вр
|Филип Беднарек
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|16
|зщ
|Антонио Милич
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|5
|зщ
|Педру Ребошу
|21
|пз
|Михал Скурась
|30
|пз
|Ника Квеквескири
|23
|пз
|Кристоффер Вельде
|7
|пз
|Афонсу Соуза
|11
|пз
|Филип Мархвиньский
|9
|нп
|Микаэль Исхак
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|13.04.2023
|Лига конференций
|1/4 финала
|1 : 4
|05.11.2015
|Лига Европы
|Группа I. Тур 4
|0 : 2
|22.10.2015
|Лига Европы
|Группа I. Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах1 : 0
Гент
Гент1 : 0 5 : 3
Карабах
1
1
1
1
A02
| Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор1 : 0
Базель
Базель2 : 0
Трабзонспор
1
1
1
2
A04
| Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт0 : 0
Лех П
Лех П1 : 0
Будё-Глимт
0
1
0
1
A05
| Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага0 : 4
Фиорентина
Фиорентина3 : 2
Брага
0
2
2
7
A03
| Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио1 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж0 : 0
Лацио
1
0
1
0
A06
| АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака1 : 0
Днепр-1
Днепр-10 : 0
АЕК Ларнака
1
0
1
0
A07
| Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф0 : 1
Партизан
Партизан1 : 3
Шериф
1
1
3
2
A08
| Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец1 : 0
Андерлехт
Андерлехт2 : 1 3 : 0
Лудогорец
1
1
2
2
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио1 : 2
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 1
Лацио
0
2
2
4
B01
| АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед4 : 0
АЕК Ларнака
0
2
0
6
B06
| Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф0 : 1
Ницца
Ницца3 : 1
Шериф
0
2
1
4
B07
| Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт1 : 1
Вильярреал
Вильярреал0 : 1
Андерлехт
1
0
2
1
B02
| Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина1 : 0
Сивасспор
Сивасспор1 : 4
Фиорентина
2
0
5
1
B04
| Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П2 : 0
Юргорден
Юргорден0 : 3
Лех П
2
0
5
0
B05
| Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель2 : 2
Слован Бр
Слован Бр2 : 2 1 : 4
Базель
1
0
4
4
B08
| Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент1 : 1
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир1 : 4
Гент
1
0
5
2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед20.04
Гент
0
0
1
1
QF1
| Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П1 : 4
Фиорентина
Фиорентина20.04
Лех П
0
1
1
4
QF3
| Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт2 : 0
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар20.04
Андерлехт
1
0
2
0
QF4
| Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель2 : 2
Ницца
Ницца20.04
Базель
0
0
2
2
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| QF1
QF4
QF111.05
QF4
QF418.05
QF1
0
0
0
0
SF2
| QF2
QF3
QF211.05
QF3
QF318.05
QF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF1
SF2
|07.06