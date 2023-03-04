Арсенал - Саутгемптон 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|3
|зщ
|Киран Тирни
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|31
|вр
|Гэвин Базуну
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Ромен Перро
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|26
|пз
|Карлос Алькарас
|24
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|20
|пз
|Камал Сулемана
|32
|нп
|Тео Уолкотт
Главные тренеры
|Микель Артета
|Рубен Селльес
История личных встреч
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|16.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 0
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 2
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 2
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Финиш сезона везде будет захватывающим. Рассказываем о главных интригах в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.Материалы по теме Главные неочевидные интриги топ-лиг Европы, за которыми надо следить на финише сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|52.2
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|31.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|26.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|24.7