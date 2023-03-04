21:17 ()
Свернуть список

Арсенал - Саутгемптон 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Саутгемптон, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
16АнглиязщРоб Холдинг
6БразилиязщГабриэл Магальянс
3ШотландиязщКиран Тирни
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
31ИрландияврГэвин Базуну
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
35ПольшазщЯн Беднарек
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
15ФранциязщРомен Перро
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
26АргентинапзКарлос Алькарас
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
20ГанапзКамал Сулемана
32АнглиянпТео Уолкотт
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
23.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Саутгемптон1 : 1Арсенал
16.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 0Арсенал
11.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Арсенал3 : 0Саутгемптон
26.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 3Арсенал
23.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Арсенал
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал1 : 1Саутгемптон
25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон0 : 2Арсенал
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал2 : 2Саутгемптон
24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал2 : 0Саутгемптон
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон3 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Финиш сезона везде будет захватывающим. Рассказываем о главных интригах в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.Материалы по теме Главные неочевидные интриги топ-лиг Европы, за которыми надо следить на финише сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал31 23 5 3 74-31 74 79.6
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон31 6 5 20 24-53 23 24.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close