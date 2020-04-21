Эспаньол - Кадис 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Кадис, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Фернандо Пачеко
|2
|зщ
|Оскар Хиль
|23
|зщ
|Сесар Монтес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Винисиус Соуза
|7
|пз
|Хавьер Пуадо
|17
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|9
|нп
|Хоселу
|21
|нп
|Николас Рибаудо
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|22
|зщ
|Луис Эспино
|24
|пз
|Феде
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|19
|нп
|Серхи Гвардиола
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Луис Гарсия
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|09.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 2
|18.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 2
|18.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|04.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|42.5
|12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|41.4
|13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|15
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|16
|Кадис
|29
|7
|10
|12
|23-42
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|29
|6
|9
|14
|35-49
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9