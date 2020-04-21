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Эспаньол - Кадис 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Эспаньол
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Кадис, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Кадис
Кадис
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
3ИспаниязщАдрия Педроса
10ИспанияпзСерхи Дардер
12БразилияпзВинисиус Соуза
7ИспанияпзХавьер Пуадо
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
9Испаниянп Хоселу
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
4ИспанияпзРубен Алькарас
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
09.10.2022 Испания - Примера Тур 8 Кадис2 : 2Эспаньол
18.01.2022 Испания - Примера Тур 21 Кадис2 : 2Эспаньол
18.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Эспаньол2 : 0Кадис
04.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол1 : 0Кадис
01.11.2018 Кубок Испании 1/16 финала Кадис2 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
15 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
16 Кадис29 7 10 12 23-42 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
19
Зона вылета
Эспаньол29 6 9 14 35-49 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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