Анже - ПСЖ 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - ПСЖ, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Поль Бернардони
|94
|зщ
|Ян Валери
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|8
|зщ
|Фаузи Гулам
|4
|зщ
|Халид Шабанович
|2
|зщ
|Батиста Менди
|26
|пз
|Ванисс Таиби
|10
|пз
|Химад Абделли
|34
|пз
|Джастин-Ноэль Калумба
|23
|нп
|Адриен Уну
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Данилу Перейра
|8
|пз
|Фабиан Руис
|6
|пз
|Марко Верратти
|17
|пз
|Витинья
|30
|нп
|Лионель Месси
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 3
|15.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|5 : 0
|16.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|02.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|6 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|4 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 2
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 1
|14.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|77.4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|68.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|67.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|65.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|59.1
|6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|48.4
|10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|48.4
|11
|Клермон
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|46.2
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|39.8
|14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|34.4
|15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|33.3
|16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|33.3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|31.2
| 18
Зона вылета
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|22.6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|22.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|31
|3
|5
|23
|24-66
|14
|15.1