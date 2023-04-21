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Анже - ПСЖ 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
21 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анже
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - ПСЖ, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
ПСЖ
Париж
1ФранцияврПоль Бернардони
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
8АлжирзщФаузи Гулам
4Босния и ГерцеговиназщХалид Шабанович
2ФранциязщБатиста Менди
26ФранцияпзВанисс Таиби
10ФранцияпзХимад Абделли
34ФранцияпзДжастин-Ноэль Калумба
23ФранциянпАдриен Уну
7СенегалнпИбраима Ньяне
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
2МароккозщАшраф Хакими
25ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзДанилу Перейра
8ИспанияпзФабиан Руис
6ИталияпзМарко Верратти
17Португалияпз Витинья
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
11.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 18 ПСЖ2 : 0Анже
20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже0 : 3ПСЖ
15.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 ПСЖ2 : 1Анже
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ5 : 0Анже
16.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже0 : 1ПСЖ
02.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 ПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 ПСЖ4 : 0Анже
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Анже1 : 2ПСЖ
25.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ3 : 1Анже
14.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ31 23 3 5 73-30 72 77.4
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже31 3 5 23 24-66 14 15.1

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