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Аугсбург - Штутгарт 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
21 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Аугсбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
40ЧехияврТомаш Коубек
2ПольшазщРоберт Гумни
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
19ГерманиязщФеликс Удуохай
22БразилиязщИагу Бордуши
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцарияпзРубен Варгас
7ХорватиянпДион Белё
11ГерманиянпМергим Бериша
33ГерманияврФабиан Бредлов
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ГерманиязщАтакан Каразор
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
22ГерманияпзКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
29.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Аугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт1 : 0Аугсбург
18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург0 : 1Штутгарт
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт0 : 0Аугсбург
16.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 0Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
14 Аугсбург28 8 5 15 37-53 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт28 5 9 14 35-50 24 28.6
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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