Аугсбург - Штутгарт 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
21 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
|40
|вр
|Томаш Коубек
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|22
|зщ
|Иагу Бордуши
|10
|пз
|Арне Майер
|27
|пз
|Арне Энгелс
|13
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|пз
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Дион Белё
|11
|нп
|Мергим Бериша
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|24
|зщ
|Борна Соса
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|22
|пз
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|6 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 0
|18.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|16.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|52.4
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|50.0
|8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|47.6
|10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|42.9
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|38.1
|13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|34.5
|15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|32.1
|16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|28.6
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2