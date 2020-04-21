Верона - Болонья 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|6
|зщ
|Исак Хин
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|29
|зщ
|Фабио Депаоли
|5
|пз
|Марко Фараони
|61
|пз
|Адриен Тамез
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Кевин Ласанья
|19
|нп
|Милан Джурич
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|5
|зщ
|Адама Сумаоро
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|8
|пз
|Николас Домингес
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|99
|нп
|Муса Барроу
|10
|нп
|Никола Сансоне
Главные тренеры
|Марко Цаффарони
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|20.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 3
|01.12.2016
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|56.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|54.4
|7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|-15
|48.9
|8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|48.9
|9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|46.7
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|44.4
|11
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|43.3
|12
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|43.3
|13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|42.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|33.3
|16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|31.1
|17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|25.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|17.8