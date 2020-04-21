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Верона - Болонья 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Верона
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
6ШвециязщИсак Хин
17ИталиязщФедерико Чеккерини
29ИталиязщФабио Депаоли
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
33СловакияпзОндрей Дуда
26БельгиянпСириль Нгонж
11ИталиянпКевин Ласанья
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
5ФранциязщАдама Сумаоро
26КолумбиязщДжон Лукуми
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
30НидерландыпзЙерди Схаутен
8АргентинапзНиколас Домингес
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
99ГамбиянпМуса Барроу
10ИталиянпНикола Сансоне
Главные тренеры
ИталияМарко Цаффарони
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
21.08.2022 Италия - Серия А Тур 2 Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 1Верона
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 1Болонья
15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Болонья2 : 0Верона
20.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Верона2 : 3Болонья
01.12.2016 Кубок Италии 4-й раунд Болонья4 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
4
Лига чемпионов
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
5
Лига Европы
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
7 Ювентус30 18 5 7 47-25 44 -15 48.9
8 Болонья30 12 8 10 39-37 44 48.9
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
18
Зона вылета
Верона30 5 8 17 24-43 23 25.6
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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