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Сморгонь - Слуцк 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
21 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Сморгонь
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Слуцк, которое состоится 21 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 3Слуцк
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Слуцк2 : 1Сморгонь
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Сморгонь1 : 1Слуцк
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк3 : 0Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн4 4 0 0 11-2 12 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ислочь4 3 0 1 9-3 9 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С3 2 1 0 4-2 7 77.8
4 Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
5 Минск4 1 3 0 5-3 6 50.0
6 Славия-Мозырь4 2 0 2 5-5 6 50.0
7 БАТЭ4 1 2 1 6-6 5 41.7
8 Нафтан4 1 2 1 3-3 5 41.7
9 Неман3 1 1 1 5-4 4 44.4
10 Энергетик-БГУ4 1 1 2 2-4 4 33.3
11 Слуцк4 1 1 2 4-5 4 33.3
12 Гомель4 0 3 1 5-7 3 25.0
13 Сморгонь4 1 0 3 3-10 3 25.0
14 Белшина3 0 1 2 0-3 1 11.1
15
Зона вылета
Динамо-Брест4 0 0 4 0-7 0 0.0

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