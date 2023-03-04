Химки - Торпедо М 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Торпедо М, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 3
|05.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|5 : 1
|08.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 0
|20.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 33
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|2 : 4
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|3 : 1
|17.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 2
|01.07.2010
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Главный тренер «Торпедо» назвал судью клоуном. Это точно не чемпионат гопников?Материалы по теме Оскорбления — новый тренд РПЛ. Можно послать кого угодно почти безнаказанно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Химки» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|79.7
|2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|66.7
|3
|Спартак М
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|65.2
|4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|53.6
|8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|47.8
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Локомотив М
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|40.6
|11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|26.1
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|18.8