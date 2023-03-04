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Химки - Торпедо М 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Химки
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Торпедо М, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ИспанияЖозеп Клотет
История личных встреч
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Торпедо М1 : 3Химки
05.03.2020 Кубок России 1/4 финала Химки5 : 1Торпедо М
08.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Торпедо М1 : 0Химки
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 Торпедо М0 : 0Химки
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Химки2 : 4Торпедо М
25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Торпедо М3 : 1Химки
17.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Химки2 : 2Торпедо М
01.07.2010 Кубок России 1/32 финала Торпедо М1 : 1 4 : 2Химки
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Торпедо М1 : 2Химки
Текстовая трансляция
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Главный тренер «Торпедо» назвал судью клоуном. Это точно не чемпионат гопников?Материалы по теме Оскорбления — новый тренд РПЛ. Можно послать кого угодно почти безнаказанно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Химки» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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