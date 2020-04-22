Факел - Оренбург 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Марцел Личка
История личных встреч
|28.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 15
|4 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|0 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|1 : 2
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|0 : 2
|18.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 24
|5 : 0
|05.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|0 : 1
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|1 : 2
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|1 : 0
|15.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 47
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Позади 23-й тур РПЛ, который не обошёлся без спорных судейских решений.Материалы по теме Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|79.7
|2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|66.7
|3
|Спартак М
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|65.2
|4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|53.6
|8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|47.8
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Локомотив М
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|40.6
|11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|26.1
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|18.8