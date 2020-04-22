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Факел - Оренбург 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Факел
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
28.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 15 Оренбург4 : 1Факел
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Факел1 : 0Оренбург
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Оренбург0 : 2Факел
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Оренбург1 : 2Факел
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Факел0 : 2Оренбург
18.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 24 Оренбург5 : 0Факел
05.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Факел0 : 1Оренбург
15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Факел1 : 2Оренбург
20.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Оренбург1 : 0Факел
15.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 47 Факел0 : 2Оренбург
Текстовая трансляция
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Позади 23-й тур РПЛ, который не обошёлся без спорных судейских решений.Материалы по теме Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Факел» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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