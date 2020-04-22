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Зенит - Динамо М 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Зенит
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
СербияСлавиша Йоканович
История личных встреч
15.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Динамо М1 : 1Зенит
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 0Динамо М
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М0 : 2Зенит
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит2 : 0Динамо М
21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М1 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Почему на самом деле Арсен Захарян не оказался в Санкт-Петербурге?Материалы по теме «Мы плюнули и ушли». Как «Зенит» отказался от Захаряна 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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