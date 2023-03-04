03:01 ()
Свернуть список

Фулхэм - Лидс Юнайтед 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фулхэм
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лидс Юнайтед, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20Бразилиянп Виллиан
14ЯмайканпБобби Рид
1ФранцияврИллан Меслье
2АнглиязщЛюк Эйлинг
5ГерманиязщРобин Кох
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
11АнглияпзДжек Харрисон
23КолумбиянпЛуис Синистерра
29ИталиянпВильфред Ньонто
19Испаниянп Родриго
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
История личных встреч
28.02.2023 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
23.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Лидс Юнайтед2 : 3Фулхэм
21.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Фулхэм0 : 0 5 : 6Лидс Юнайтед
19.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм1 : 2Лидс Юнайтед
19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лидс Юнайтед4 : 3Фулхэм
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Лидс Юнайтед3 : 0Фулхэм
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Фулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
03.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Фулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Лидс Юнайтед0 : 0Фулхэм
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм1 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close