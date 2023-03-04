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Брентфорд - Астон Вилла 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Брентфорд
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1ИспанияврДэвид Райа
30ДаниязщМадс Расмуссен
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
23.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Брентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Астон Вилла2 : 2Брентфорд
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Брентфорд2 : 1Астон Вилла
09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Астон Вилла0 : 0Брентфорд
31.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брентфорд3 : 0Астон Вилла
14.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Астон Вилла1 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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