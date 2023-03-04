Лестер Сити - Вулверхэмптон 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|3
|зщ
|Ваут Фас
|15
|зщ
|Гарри Суттар
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Люк Томас
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
|1
|вр
|Жозе де Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|24
|зщ
|Тоте Антонио Гомеш
|35
|пз
|Жоау Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|27
|пз
|Матеус Нунес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
|29
|нп
|Диего Коста
Главные тренеры
|Дин Смит
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 4
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|14.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|25.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 1 : 3
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|52.2
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|31.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|26.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0