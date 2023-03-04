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Лестер Сити - Вулверхэмптон 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Лестер Сити
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
31ДанияврДаниэль Иверсен
3БельгиязщВаут Фас
15АвстралиязщГарри Суттар
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
27БельгиязщТимоти Кастань
33АнглиязщЛюк Томас
8БельгияпзЮри Тилеманс
25НигерияпзОнинье Ндиди
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
14НигериянпКелечи Ихеаначо
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
35БразилияпзЖоау Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
27ПортугалияпзМатеус Нунес
21ИспанияпзПабло Сарабия
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
Главные тренеры
АнглияДин Смит
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
23.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вулверхэмптон0 : 4Лестер Сити
20.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон2 : 1Лестер Сити
14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
14.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити0 : 0Вулверхэмптон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон4 : 3Лестер Сити
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон0 : 0 1 : 3Лестер Сити
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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