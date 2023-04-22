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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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