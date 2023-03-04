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Ливерпуль - Ноттингем 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
6ИспанияпзТьяго Алькантара
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
12Коста-РикаврКейлор Навас
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
26ШотландиязщСкотт Маккенна
7УэльсзщНеко Уильямс
5БельгияпзОрел Мангала
23ШвейцарияпзРемо Фройлер
32БразилияпзРенан Лоди
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
28Бразилияпз Данило
20УэльснпБреннан Джонсон
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
НидерландыПепейн Лейндерс
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
22.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.Материалы по теме «ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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