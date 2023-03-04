Ливерпуль - Ноттингем 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|6
|пз
|Тьяго Алькантара
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
|12
|вр
|Кейлор Навас
|38
|зщ
|Фелипе
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|5
|пз
|Орел Мангала
|23
|пз
|Ремо Фройлер
|32
|пз
|Ренан Лоди
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|28
|пз
|Данило
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Пепейн Лейндерс
|Стивен Купер
История личных встреч
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
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«Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.Материалы по теме «ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|52.2
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|31.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|26.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0