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Осасуна - Бетис 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Осасуна
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
1ИспанияврСерхио Эррера
2ИспаниязщНачо Видаль
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
7ИспанияпзХон Монкайола
19ИспанияпзПабло Ибаньес
11ИспаниянпЭнрике Барха
22ИспаниянпАймар Орос
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
13ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщМартин Монтойя
19ИталиязщЛуис Фелипе
16АргентиназщХерман Песселья
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Осасуна
03.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Бетис4 : 1Осасуна
23.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Осасуна1 : 3Бетис
01.02.2021 Испания - Примера Тур 21 Бетис1 : 0Осасуна
06.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Осасуна0 : 2Бетис
08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Бетис3 : 0Осасуна
20.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Осасуна0 : 0Бетис
18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Бетис2 : 0Осасуна
21.10.2016 Испания - Примера Тур 9 Осасуна1 : 2Бетис
Текстовая трансляция
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Боули готов сделать 18-летнего испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.Материалы по теме «Челси» «озолотит» вундеркинда из «Барсы»? Гави предстоит принять судьбоносное решение 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Осасуна» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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