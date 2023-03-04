Осасуна - Бетис 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Серхио Эррера
|2
|зщ
|Начо Видаль
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|11
|нп
|Энрике Барха
|22
|нп
|Аймар Орос
|12
|нп
|Эз Абде
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Мартин Монтойя
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|16
|зщ
|Херман Песселья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|10
|пз
|Серхио Каналес
|11
|нп
|Луис Энрике
|21
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 2
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 0
|20.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|21.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Боули готов сделать 18-летнего испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.Материалы по теме «Челси» «озолотит» вундеркинда из «Барсы»? Гави предстоит принять судьбоносное решение 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Осасуна» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|42.5
|12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|41.4
|13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|14
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|15
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9