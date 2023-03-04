03:02 ()
Свернуть список

Альмерия - Атлетик 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
22 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Альмерия
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Атлетик, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Атлетик Б
Бильбао
13ИспанияврФернандо Мартинес
21Испаниязщ Чуми
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
23ПортугалияпзСаму Кошта
3ИспанияпзГонсало Мелеро
18ИспанияпзАрнау Пучмаль
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
5ИспаниязщЕрай Альварес
4ИспаниязщИньиго Мартинес
17ИспаниязщЮри Берчиче
19ИспанияпзОйер Саррага
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
30.09.2022 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б4 : 0Альмерия
22.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б2 : 1Альмерия
25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Альмерия0 : 1Атлетик Б
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Альмерия0 : 0Атлетик Б
11.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б6 : 1Альмерия
04.04.2011 Испания - Примера Тур 30 Альмерия1 : 3Атлетик Б
13.11.2010 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б1 : 0Альмерия
11.04.2010 Испания - Примера Тур 31 Атлетик Б4 : 1Альмерия
29.11.2009 Испания - Примера Тур 12 Альмерия1 : 4Атлетик Б
25.01.2009 Испания - Примера Тур 20 Альмерия2 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close