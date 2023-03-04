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Кристал Пэлас - Эвертон 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Кристал Пэлас
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
9ГананпДжордан Айю
1АнглияврДжордан Пикфорд
3ШотландиязщНатан Паттерсон
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
11АнглиянпДемарай Грей
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
АнглияШон Дайч
История личных встреч
22.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Эвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Кристал Пэлас4 : 0Эвертон
12.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас3 : 1Эвертон
05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас1 : 2Эвертон
08.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
21.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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