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Вальядолид - Жирона 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Вальядолид
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Жирона, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Жирона
Жирона
1ИспанияврХорди Масип
2ИспаниязщЛуис Перес
20КамерунзщМартин Онгла
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
27ИспаниязщИван Фреснеда
24ИспанияпзХоакин Фернандес
8Испанияпз Мончу
4ИспанияпзКике Перес
9МароккопзСелим Амалла
11ЭквадорпзГонсало Плата
25КанаданпКайл Ларин
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
2КолумбиязщБернардо Эспиноса
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
7УругвайнпКристиан Стуани
Главные тренеры
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
09.09.2022 Испания - Примера Тур 5 Жирона2 : 1Вальядолид
12.02.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Вальядолид2 : 2Жирона
18.09.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Жирона1 : 0Вальядолид
23.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 0Жирона
17.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Жирона0 : 0Вальядолид
05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Жирона2 : 1Вальядолид
03.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Вальядолид2 : 1Жирона
24.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Вальядолид0 : 0Жирона
04.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Жирона1 : 0Вальядолид
04.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Жирона2 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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