Вальядолид - Жирона 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Жирона, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Хорди Масип
|2
|зщ
|Луис Перес
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|15
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|8
|пз
|Мончу
|4
|пз
|Кике Перес
|9
|пз
|Селим Амалла
|11
|пз
|Гонсало Плата
|25
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|2
|зщ
|Бернардо Эспиноса
|15
|зщ
|Хуанпе
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
|Анхель Мичел
История личных встреч
|09.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 27
|2 : 2
|18.09.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 6
|1 : 0
|23.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|2 : 1
|03.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|2 : 1
|24.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|0 : 0
|04.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|1 : 0
|04.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|42.5
|12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|41.4
|13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|14
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|15
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9