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Реал Сосьедад - Райо Вальекано 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Райо Вальекано, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
20ИспаниязщХон Пачеко
12ИспаниязщАйен Муньос
23ИспанияпзБрайс Мендес
8ИспанияпзМикель Мерино
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
21ИспанияпзДавид Сильва
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
14Испанияпз Сальви
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
21.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
22.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
20.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
25.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад2 : 2Райо Вальекано
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
03.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Райо Вальекано2 : 4Реал Сосьедад
17.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад0 : 1Райо Вальекано
11.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Реал Сосьедад2 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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