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Реал Мадрид - Сельта 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Реал Мадрид
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11ИспанияпзМарко Асенсио
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврИван Вильяр
20ИспаниязщКевин Васкес
4ИспаниязщУнай Нуньес
14ПерупзРенато Тапиа
17ИспанияпзХавьер Галан
11АргентинапзФранко Серви
24ИспанияпзГабриэль Вейга
8ИспанияпзФран Бельтран
23СШАпзЛукас де ла Торре
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
20.08.2022 Испания - Примера Тур 2 Сельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Сельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Сельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Реал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 3Реал Мадрид
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид2 : 0Сельта
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Сельта2 : 4Реал Мадрид
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид6 : 0Сельта
Текстовая трансляция
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На заключении соглашения с испанцем, работавшим в «Мальорке» с Карпиным, настаивает лично Анчелотти.Материалы по теме Асенсио отправляли в «Барсу», а он снова зажигает в «Реале». Марко получит новый контракт? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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