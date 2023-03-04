Реал Мадрид - Сельта 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|11
|пз
|Марко Асенсио
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Иван Вильяр
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|14
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Хавьер Галан
|11
|пз
|Франко Серви
|24
|пз
|Габриэль Вейга
|8
|пз
|Фран Бельтран
|23
|пз
|Лукас де ла Торре
|10
|нп
|Яго Аспас
|22
|нп
|Харис Сеферович
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|20.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 3
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 3
|16.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|11.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 4
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|6 : 0
Текстовая трансляция
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На заключении соглашения с испанцем, работавшим в «Мальорке» с Карпиным, настаивает лично Анчелотти.Материалы по теме Асенсио отправляли в «Барсу», а он снова зажигает в «Реале». Марко получит новый контракт? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|42.5
|12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|41.4
|13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|14
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|15
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9