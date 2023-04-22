Осер - Лилль 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
22 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Донован Леон
|27
|зщ
|Жюльен Жанвье
|4
|зщ
|Жубал
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|5
|зщ
|Тео Пелленар
|97
|пз
|Райан Равелсон
|6
|пз
|Юссуф М'Чангама
|12
|пз
|Бирама Туре
|7
|нп
|Готье Эн
|11
|нп
|М'Байе Ньянг
|9
|нп
|Жоя Да Кошта
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|28
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Анхель Гомес
|23
|пз
|Эдон Жегрова
|10
|пз
|Реми Кабелла
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|4 : 1
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 2
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|14.02.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|68.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|67.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|65.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|59.1
|6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|48.4
|10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|48.4
|11
|Клермон
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|46.2
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|39.8
|14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|34.4
|15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|33.3
|16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|33.3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|31.2
| 18
Зона вылета
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|22.6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|22.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|14.6