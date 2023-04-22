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Осер - Лилль 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
22 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Осер
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лилль, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Лилль
Лилль
16ГвианаврДонован Леон
27ГвинеязщЖюльен Жанвье
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
5ФранциязщТео Пелленар
97МадагаскарпзРайан Равелсон
6Коморские островапзЮссуф М'Чангама
12МалипзБирама Туре
7ФранциянпГотье Эн
11СенегалнпМ'Байе Ньянг
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
30ФранцияврЛюка Шевалье
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
28ПортугалияпзАндре Гомеш
20АнглияпзАнхель Гомес
23КосовопзЭдон Жегрова
10ФранцияпзРеми Кабелла
22СШАнпТимоти Веа
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
07.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль4 : 1Осер
18.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лилль3 : 1Осер
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль0 : 1 ДВОсер
03.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль2 : 2Осер
15.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер1 : 3Лилль
06.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 22 Осер1 : 1Лилль
19.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 6 Лилль1 : 0Осер
28.02.2010 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль1 : 2Осер
25.10.2009 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер3 : 2Лилль
14.02.2009 Франция - Лига 1 Тур 24 Осер2 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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