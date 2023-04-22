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Ланс - Монако 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
22 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ланс
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монако, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монако
Монако
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
6КамерунпзЖан Онана
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
29ПольшапзПшемыслав Франковски
20ФранцияпзАнжело Фюльжини
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
6ФранциязщАксель Дисаси
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
27СенегалнпКрепен Дьятта
31ГерманиянпКевин Фолланд
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
20.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако1 : 4Ланс
21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс2 : 2Монако
30.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Ланс2 : 4Монако
21.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако0 : 2Ланс
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс0 : 0Монако
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако0 : 3Ланс
26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Ланс0 : 3Монако
02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако2 : 0Ланс
26.03.2014 Кубок Франции 1/4 финала Монако6 : 0Ланс
15.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 36 Монако1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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