Салернитана - Сассуоло 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сассуоло, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Сассуоло
Сассуоло
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|15
|зщ
|Виллиам Трост-Эконг
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Тонни де Вильена
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|29
|нп
|Булайе Диа
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|20
|пз
|Недим Байрами
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 8
|5 : 0
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 2
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|56.7
|7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|54.4
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|46.7
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|44.4
|11
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|43.3
|12
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|43.3
|13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|42.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|33.3
|16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|31.1
|17
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 18
Зона вылета
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|17.8