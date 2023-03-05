03:03 ()
Свернуть список

Салернитана - Сассуоло 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
Салернитана
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сассуоло, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Сассуоло
Сассуоло
13МексикаврГильермо Очоа
15НигериязщВиллиам Трост-Эконг
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщСаломон Самбья
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
10НидерландыпзТонни де Вильена
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
44Бразилиязщ Руан
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
20АлбанияпзНедим Байрами
9ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
02.10.2022 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло5 : 0Салернитана
12.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Салернитана2 : 2Сассуоло
26.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло1 : 0Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close