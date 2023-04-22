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Лацио - Торино 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Герсини (Генуя, Италия);
Лацио
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
5УругвайпзМатиас Весино
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
9ИспаниянпПедро Родригес
7БразилиянпФелипе Андерсон
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
19АвстриязщВалентино Лацаро
13ШвейцариязщРикардо Родригес
16ХорватияпзНикола Влашич
8СербияпзИван Илич
49СербияпзНеманья Радоньич
59РоссияпзАлексей Миранчук
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
20.08.2022 Италия - Серия А Тур 2 Торино0 : 0Лацио
16.04.2022 Италия - Серия А Тур 33 Лацио1 : 1Торино
23.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Торино1 : 1Лацио
18.05.2021 Италия - Серия А Тур 25 Лацио0 : 0Торино
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Торино3 : 4Лацио
30.06.2020 Италия - Серия А Тур 29 Торино1 : 2Лацио
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Лацио4 : 0Торино
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Торино3 : 1Лацио
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 1Торино
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Торино0 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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