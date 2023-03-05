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Сампдория - Специя 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Сампдория
Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Специя, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Специя
Специя
30ИталияврНикола Равалья
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2АргентиназщБруно Амионе
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
37ФранцияпзМехди Лери
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
7СербияпзФилип Джуричич
80ФранцияпзМикаэль Кюизанс
23ИталиянпМаноло Габбьядини
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
55ПольшазщПшемыслав Висневски
43ГрециязщДимитриос Николау
13ПольшапзАркадиуш Реца
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
33КолумбияпзКевин Агудело
30ИталияпзДаниэль Мальдини
11ГананпЭммануэль Гьяси
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
ИталияЛеонардо Семпличи
История личных встреч
17.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Специя2 : 1Сампдория
23.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Специя1 : 0Сампдория
22.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Сампдория2 : 1Специя
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Сампдория2 : 2Специя
11.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Специя2 : 1Сампдория
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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