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Майнц - Бавария 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
27ГерманияврРобин Центнер
16ГерманиязщШтефан Белл
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
30ШвейцарияпзСильван Видмер
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
6ГерманияпзАнтон Стах
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
27ШвейцарияврЯн Зоммер
22ПортугалиязщЖоау Канселу
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4НидерландызщМаттейс де Лигт
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
25ГерманиянпТомас Мюллер
10ГерманиянпЛерой Зане
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
01.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Майнц0 : 4Бавария
29.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария6 : 2Майнц
30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 1Бавария
11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Бавария2 : 1Майнц
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц2 : 1Бавария
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 2Майнц
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 3Бавария
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария6 : 1Майнц
17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Майнц
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 2Бавария
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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