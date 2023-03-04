Хоффенхайм - Кёльн 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Оливер Бауман
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|13
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Анхелиньо
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|9
|нп
|Ила Бебу
|20
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|15
|зщ
|Лука Килиан
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|14
|пз
|Йонас Хектор
|28
|пз
|Эйе Скири
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|37
|пз
|Линтон Майна
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|06.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|08.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 3
|21.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|52.4
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|50.0
|8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|47.6
|10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|42.9
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|38.1
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|32.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2