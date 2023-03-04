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Хоффенхайм - Кёльн 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Хоффенхайм
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
1ГерманияврОливер Бауман
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
8ГерманияпзДеннис Гайгер
13ГерманияпзАнгело Штиллер
11Испанияпз Анхелиньо
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
9ТогонпИла Бебу
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
15ГерманиязщЛука Килиан
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
30.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн1 : 1Хоффенхайм
06.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн0 : 1Хоффенхайм
15.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Кёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм3 : 1Кёльн
08.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн1 : 2Хоффенхайм
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм6 : 0Кёльн
05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн0 : 3Хоффенхайм
21.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Кёльн1 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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