Боруссия Д - Айнтрахт 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|23
|пз
|Эмре Джан
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|6
|пз
|Салих Озджан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|17
|пз
|Себастьян Роде
|8
|пз
|Джибриль Соу
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|нп
|Даити Камада
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|14.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|11.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|52.4
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|50.0
|8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|47.6
|10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|42.9
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|38.1
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|32.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2