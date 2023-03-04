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Боруссия Д - Айнтрахт 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
22 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
23ГерманияпзЭмре Джан
22АнглияпзДжуд Беллингем
6ТурцияпзСалих Озджан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
20ЯпониязщМакото Хасебе
25ГерманиязщКристофер Ленц
24ПортугалиязщАурелио Бута
17ГерманияпзСебастьян Роде
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
27ГерманияпзМарио Гётце
15ЯпониянпДаити Камада
9ФранциянпРандаль Коло Муани
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
29.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 Айнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
22.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Айнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
11.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Боруссия Д3 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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