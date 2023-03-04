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Бохум - Вольфсбург 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Бохум
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вольфсбург, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврМануэль Риман
16ГрециязщКостас Стафилидис
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманиянпФилипп Хофман
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5НидерландызщМикки ван де Вен
8ФранциязщНиколя Козза
20ГерманияпзРидле Баку
22ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
39АвстрияпзПатрик Виммер
16ПольшапзЯкуб Каминьский
33ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
29.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Вольфсбург4 : 0Бохум
09.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 Бохум1 : 0Вольфсбург
14.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург1 : 0Бохум
06.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург4 : 1Бохум
03.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум1 : 1Вольфсбург
07.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург2 : 0Бохум
24.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Бохум2 : 2Вольфсбург
15.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург0 : 1Бохум
04.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум5 : 3Вольфсбург
17.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 26 Вольфсбург3 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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