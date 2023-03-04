Бохум - Вольфсбург 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вольфсбург, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Мануэль Риман
|16
|зщ
|Костас Стафилидис
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|3
|зщ
|Данило
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|зщ
|Николя Козза
|20
|пз
|Ридле Баку
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|39
|пз
|Патрик Виммер
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|33
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Томас Леч
|Нико Ковач
История личных встреч
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 0
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|24.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|15.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|04.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|5 : 3
|17.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|52.4
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|50.0
|8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|47.6
|10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|42.9
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|38.1
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|32.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2