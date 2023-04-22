03:04 ()
Свернуть список

Герта - Вердер 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
22 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Герта
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Вердер, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Вердер
Бремен
1ДанияврОливер Кристенсен
16АнглиязщДжонджо Кенни
20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
31ГерманиязщМартон Дардаи
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
29ФранцияпзЛука Тусар
6ТурцияпзТолга Джигерджи
14БельгиянпДоди Лукебакио
23ГерманиянпМарко Рихтер
24ГерманиянпЙессик Нганкам
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
28.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Вердер1 : 0Герта
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Герта1 : 4Вердер
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Вердер1 : 4Герта
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Герта2 : 2Вердер
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Вердер1 : 1Герта
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Герта1 : 1Вердер
25.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Вердер3 : 1Герта
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Вердер0 : 0Герта
10.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Герта1 : 1Вердер
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Вердер2 : 0Герта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close