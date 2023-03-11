Ворскла - Металлист 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
22 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Металлист, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Металлист
Харьков
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Перица Огненович
История личных встреч
|15.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|21
|16
|4
|1
|52-15
|52
|82.5
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|46
|69.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|45
|75.0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|21
|12
|4
|5
|30-17
|40
|63.5
|5
|Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|33
|55.0
|6
|Колос
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|7
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|28
|44.4
|8
|Ворскла
|21
|7
|5
|9
|24-28
|26
|41.3
|9
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|25
|39.7
|10
|Металлист 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|22
|34.9
|11
|Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|21
|33.3
|12
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|20
|31.7
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|20
|31.7
|14
|Металлист
|21
|4
|7
|10
|22-33
|19
|30.2
| 15
Зона вылета
|Рух В
|21
|4
|7
|10
|20-31
|19
|30.2
| 16
Зона вылета
|Львов
|21
|3
|4
|14
|16-37
|13
|20.6