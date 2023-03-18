Белшина - Славия-Мозырь 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
22 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Славия-Мозырь, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 4
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|2 : 0
|04.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|1 : 1
|30.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|2 : 3
|03.10.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ
|26.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 2
|17.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 2
|18.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 4
|17.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|75.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77.8
|4
|Торпедо-БелАЗ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77.8
|5
|Минск
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|50.0
|6
|Славия-Мозырь
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|50.0
|7
|Сморгонь
|5
|2
|0
|3
|6-12
|6
|40.0
|8
|БАТЭ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|41.7
|9
|Нафтан
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|41.7
|10
|Неман
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|44.4
|11
|Энергетик-БГУ
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|33.3
|12
|Слуцк
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|26.7
|13
|Гомель
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
|25.0
|14
|Белшина
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|11.1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|4
|0
|0
|4
|0-7
|0
|0.0