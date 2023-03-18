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Динамо Мн - Нафтан 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
22 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Динамо Мн
Нафтан

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Нафтан, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
07.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Нафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Динамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Нафтан1 : 1Динамо Мн
26.09.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Нафтан2 : 2Динамо Мн
31.05.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Динамо Мн2 : 1Нафтан
22.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Нафтан1 : 1Динамо Мн
05.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо Мн2 : 0Нафтан
31.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Нафтан0 : 2Динамо Мн
07.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Динамо Мн2 : 1Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн4 4 0 0 11-2 12 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ислочь4 3 0 1 9-3 9 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С3 2 1 0 4-2 7 77.8
4 Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
5 Минск4 1 3 0 5-3 6 50.0
6 Славия-Мозырь4 2 0 2 5-5 6 50.0
7 Сморгонь5 2 0 3 6-12 6 40.0
8 БАТЭ4 1 2 1 6-6 5 41.7
9 Нафтан4 1 2 1 3-3 5 41.7
10 Неман3 1 1 1 5-4 4 44.4
11 Энергетик-БГУ4 1 1 2 2-4 4 33.3
12 Слуцк5 1 1 3 6-8 4 26.7
13 Гомель4 0 3 1 5-7 3 25.0
14 Белшина3 0 1 2 0-3 1 11.1
15
Зона вылета
Динамо-Брест4 0 0 4 0-7 0 0.0

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