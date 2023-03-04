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Кызыл-Жар - Каспий 22 Апреля прямая трансляция

22 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
Кызыл-Жар
Каспий

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Каспий, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Каспий
Актау
История личных встреч
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 26 Кызыл-Жар4 : 1Каспий
05.03.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 1 Каспий1 : 0Кызыл-Жар
03.10.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 23 Каспий1 : 2Кызыл-Жар
15.05.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 11 Кызыл-Жар2 : 0Каспий
04.11.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 17 Каспий1 : 1Кызыл-Жар
30.08.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 7 Кызыл-Жар1 : 0Каспий
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар6 6 0 0 9-1 18 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Актобе6 4 1 1 16-6 13 72.2
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы6 4 1 1 14-6 13 72.2
4 Астана6 4 0 2 8-8 12 66.7
5 Кайрат6 3 2 1 14-8 11 61.1
6 Кайсар6 3 1 2 10-7 10 55.6
7 Тобол6 3 1 2 8-8 10 55.6
8 Окжетпес6 3 0 3 10-8 9 50.0
9 Атырау6 2 1 3 5-12 7 38.9
10 Шахтёр Крг6 1 1 4 8-11 4 22.2
11 Жетысу6 1 1 4 4-10 4 22.2
12
Зона вылета
Аксу6 1 1 4 6-14 4 22.2
13
Зона вылета
Мактаарал6 1 0 5 4-9 3 16.7
14
Зона вылета
Каспий6 1 0 5 6-14 3 16.7

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