Мактаарал - Жетысу 22 Апреля прямая трансляция
22 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Жетысу, которое состоится 22 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мактаарал
Атакент
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|6
|6
|0
|0
|9-1
|18
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|72.2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|72.2
|4
|Астана
|6
|4
|0
|2
|8-8
|12
|66.7
|5
|Кайрат
|6
|3
|2
|1
|14-8
|11
|61.1
|6
|Кайсар
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|55.6
|7
|Тобол
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|55.6
|8
|Окжетпес
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|50.0
|9
|Атырау
|6
|2
|1
|3
|5-12
|7
|38.9
|10
|Шахтёр Крг
|6
|1
|1
|4
|8-11
|4
|22.2
|11
|Жетысу
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|22.2
| 12
Зона вылета
|Аксу
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|22.2
| 13
Зона вылета
|Мактаарал
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|16.7
| 14
Зона вылета
|Каспий
|6
|1
|0
|5
|6-14
|3
|16.7