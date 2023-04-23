Урал - Ростов 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
23 Апреля 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|27.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|79.7
|2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|66.7
|3
|Спартак М
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|65.2
|4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|63.8
|5
|Динамо М
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|56.5
|6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|53.6
|8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|47.8
|9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|44.9
|10
|Локомотив М
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|40.6
|11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|36.2
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|36.2
|13
|Пари Нижний Новгород
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|27.5
|14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|26.1
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|20.3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|18.8