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Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
23 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 15 Крылья Советов2 : 1Пари Нижний Новгород
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Пари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Пари Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Крылья Советов3 : 0Пари Нижний Новгород
02.06.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Крылья Советов0 : 1Пари Нижний Новгород
30.05.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Пари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 20 Крылья Советов1 : 0Пари Нижний Новгород
15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 Пари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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