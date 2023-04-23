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Ахмат - Сочи 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
Ахмат
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Сочи, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 3 Сочи2 : 1Ахмат
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи3 : 2Ахмат
02.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ахмат1 : 2Сочи
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ахмат1 : 2Сочи
07.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Сочи2 : 0Ахмат
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ахмат0 : 1Сочи
26.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ахмат1 : 1Сочи
30.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Сочи2 : 0Ахмат
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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