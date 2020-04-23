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ЦСКА - Локомотив 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 15 Локомотив М0 : 1ЦСКА
12.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Локомотив М1 : 2ЦСКА
31.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА1 : 2Локомотив М
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Локомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 ЦСКА1 : 0Локомотив М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М1 : 1ЦСКА
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 1Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит23 17 4 2 57-11 55 79.7
2 Ростов23 13 7 3 40-30 46 66.7
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА23 13 5 5 42-21 44 63.8
5 Динамо М23 11 6 6 42-30 39 56.5
6 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
7 Ахмат23 11 4 8 34-30 37 53.6
8 Оренбург23 10 3 10 44-47 33 47.8
9 Сочи23 9 4 10 32-43 31 44.9
10 Локомотив М23 8 4 11 36-40 28 40.6
11 Урал23 7 4 12 25-37 25 36.2
12 Крылья Советов23 6 7 10 23-33 25 36.2
13 Пари Нижний Новгород23 5 4 14 25-47 19 27.5
14 Факел23 2 12 9 28-42 18 26.1
15
Зона вылета
Химки23 3 5 15 19-50 14 20.3
16
Зона вылета
Торпедо М23 3 4 16 16-37 13 18.8

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