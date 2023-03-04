Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|13
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|3
|зщ
|Джек Стивенс
|6
|зщ
|Крис Мефам
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Джозеф Ротуэлл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|29
|пз
|Филип Биллинг
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Наиф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|11
|пз
|Лукас Пакета
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 3
|11.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 2
|21.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|57.0
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|52.2
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|46.2
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|46.7
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|36.6
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|35.5
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|31.2
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|26.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0