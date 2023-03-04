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Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
3АнглиязщДжек Стивенс
6УэльсзщКрис Мефам
5АнглиязщЛлойд Келли
10ШотландияпзРайан Кристи
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
16АнглияпзМаркус Таверньер
29ДанияпзФилип Биллинг
9АнглиянпДоминик Соланке
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
3АнглиязщАарон Крессуэлл
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
28ЧехияпзТомаш Соучек
20АнглиянпДжаррод Боуэн
18АнглиянпДэнни Ингс
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ВеликобританияГари О'Нил
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
24.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Борнмут
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Борнмут3 : 3Вест Хэм Юнайтед
11.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут3 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Борнмут1 : 3Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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