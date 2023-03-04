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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
28АнглияпзДжозеф Уиллок
24ПарагвайпзМигель Альмирон
14ШвециянпАлександер Исак
7Бразилиянп Жоэлинтон
1ФранцияврУго Льорис
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
16НидерландыпзАрно Данжума
10АнглиянпГарри Кейн
7Южная КореянпСон Хын Мин
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ИталияКристиан Стеллини
История личных встреч
23.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
25.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Тоттенхэм Хотспур
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед30 15 11 4 48-24 56 62.2
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур31 16 5 10 57-45 53 57.0
6
Лига конференций
Астон Вилла31 15 5 11 44-40 50 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
8 Ливерпуль30 13 8 9 56-36 47 52.2
9 Брентфорд31 10 13 8 47-42 43 46.2
10 Фулхэм30 12 6 12 42-41 42 46.7
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас31 9 9 13 31-40 36 38.7
13 Вулверхэмптон31 9 7 15 26-42 34 36.6
14 Борнмут31 9 6 16 31-59 33 35.5
15 Вест Хэм Юнайтед30 8 7 15 29-41 31 34.4
16 Лидс Юнайтед31 7 8 16 40-60 29 31.2
17 Эвертон31 6 9 16 24-46 27 29.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест31 6 9 16 24-56 27 29.0
19
Зона вылета
Лестер Сити31 7 4 20 41-55 25 26.9
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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