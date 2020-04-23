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Эльче - Валенсия 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
23 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Эльче
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Валенсия, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
13Испаниявр Эдгар Бадия
24ИспаниязщПоль Лирола
6ИспаниязщПедро Бигас
23ИспаниязщКарлос Клерк
21ИспанияпзОмар Маскарель
8ИспанияпзХосе Гутьеррес
26ИспанияпзДжон Дональд
16ИспанияпзФидель Чавес
10ИспаниянпПере Милья
9АргентинанпЛукас Бое
11Испаниянп Тете
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ТурциязщДженк Озкачар
20ГваделупазщДимитри Фулкье
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
4СШАпзЮнус Муса
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
7УругвайнпЭдинсон Кавани
16БразилиянпСамуэл Лино
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
15.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Валенсия2 : 2Эльче
19.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Эльче0 : 1Валенсия
11.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия2 : 1Эльче
30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 0Эльче
23.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Эльче2 : 1Валенсия
20.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 4Валенсия
25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Валенсия3 : 1Эльче
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Валенсия2 : 1Эльче
24.11.2013 Испания - Примера Тур 14 Эльче2 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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