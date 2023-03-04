15:09 ()
Свернуть список

Барселона - Атлетико 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
23 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Барселона
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
17ИспаниязщМаркос Алонсо
28ИспаниязщАлекс Бальде
19Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
5ИспанияпзСерхио Бускетс
21НидерландыпзФренки де Йонг
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
11ФранцияпзТома Лемар
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
08.01.2023 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М2 : 0Барселона
08.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 0Барселона
30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 2Атлетико М
09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Атлетико М0 : 1Барселона
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Барселона2 : 0Атлетико М
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетико М1 : 1Барселона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close