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Мальорка - Хетафе 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
23 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Мальорка
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Хетафе, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хетафе
Хетафе
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
11ИспанияпзМану Морланес
4ИспанияпзИньиго Руис
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
23СенегалнпАмат Ндиайе
7КосовонпВедат Мурики
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
21ИспаниязщХуан Иглесиас
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
Главные тренеры
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
30.12.2022 Испания - Примера Тур 15 Хетафе2 : 0Мальорка
02.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Хетафе1 : 0Мальорка
27.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Мальорка0 : 0Хетафе
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Мальорка0 : 1Хетафе
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Хетафе4 : 2Мальорка
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Мальорка3 : 3Хетафе
15.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Хетафе1 : 1Мальорка
23.02.2013 Испания - Примера Тур 25 Мальорка1 : 3Хетафе
01.10.2012 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 0Мальорка
28.04.2012 Испания - Примера Тур 36 Хетафе1 : 3Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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