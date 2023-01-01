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Брайтон - Манчестер Юнайтед 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
23 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/2 финала
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
07.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Манчестер Юнайтед
15.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Манчестер Юнайтед
30.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Шеффилд Уэнсдей
Моркам
2 : 0
Херефорд
Портсмут
1 : 3
Саут-Шилдс
Форест Грин Роверс
0 : 2
Брэдфорд Сити
Харрогейт Таун
0 : 1
Болтон Уондерерс
Барнсли
1 : 2
Бёртон Альбион
Нидхэм Маркет
2 : 0
Мейденхед Юнайтед
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
4 : 0
Бристоль Роверс
Рочдейл
1 : 0
Уиком Уондерерс
Уолсолл
0 : 2
Барнет
Челмсфорд Сити
1 : 1
Честерфилд
Нортгемптон Таун
1 : 0
Кру Александра
Лейтон Ориент
1 : 0
Барроу
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Чиппенхэм Таун
Линкольн Сити
1 : 0
Гейтсхед
Стивенидж
2 : 3
Челтнем Таун
Элвчёрч
1 : 2
Филд
Гиллингем
1 : 1
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
2 : 0
Милтон-Кинс Донс
Тонтон Таун
6 : 0
Флитвуд Таун
Оксфорд Сити
3 : 1
Борхэм Вуд
Истли
3 : 1
Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
1 : 4
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
0 : 0
Солихалл Мурс
Хартлпул Юнайтед
2 : 2
Саттон Юнайтед
Фарнборо
0 : 2
Гримсби Таун
Плимут Аргайл
5 : 1
Карлайл Юнайтед
Транмир Роверс
2 : 1
Эббсфлит Юнайтед
Галифакс Таун
2 : 1
Бакстон
Мертир Таун
2 : 0
Донкастер Роверс
Кинг Линн Таун
0 : 1
Чарльтон Атлетик
Колвилл Таун
4 : 1
Уэймут
Уимблдон
1 : 1
Шрусбери Таун
Йорк Сити
2 : 1
Порт Вейл
Эксетер Сити
2 : 3
Рексем
Олдхэм Атлетик
3 : 0
Керзон Аштон
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Торки Юнайтед
Дерби Каунти
2 : 2
Брэкнелл Таун
Ипсвич Таун
0 : 3
Уокинг
Оксфорд Юнайтед
1 : 2
1-й раунд. Переигровка
Метка
Челмсфорд Сити
Барнет
0 : 1
Гиллингем
Филд
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
Солихалл Мурс
1 : 1 4 : 3
Уимблдон
Уэймут
3 : 1
Кембридж Юнайтед
Керзон Аштон
0 : 0 4 : 2
Дерби Каунти
Торки Юнайтед
5 : 0
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
0 : 3
2-й раунд
Метка
Кинг Линн Таун
Стивенидж
0 : 3
Форест Грин Роверс
Элвчёрч
2 : 1
Оксфорд Юнайтед
Эксетер Сити
4 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
2 : 1
Уимблдон
Честерфилд
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Гримсби Таун
1 : 2
Уолсолл
Карлайл Юнайтед
2 : 1
Портсмут
Милтон-Кинс Донс
3 : 2
Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
3 : 1
Хартлпул Юнайтед
Харрогейт Таун
3 : 1
Чарльтон Атлетик
Стокпорт Каунти
2 : 2
Барнсли
Кру Александра
3 : 0
Аккрингтон Стэнли
Барнет
1 : 0
Рексем
Фарнборо
4 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
Гиллингем
1 : 1
Эббсфлит Юнайтед
Флитвуд Таун
0 : 1
Бёртон Альбион
Чиппенхэм Таун
6 : 1
Бристоль Роверс
Борхэм Вуд
0 : 2
Ньюпорт Каунти
Дерби Каунти
1 : 2
Ипсвич Таун
Бакстон
4 : 0
2-й раунд. Переигровка
Метка
Стокпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Гиллингем
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 2
1/32 финала
Метка
Манчестер Юнайтед
Эвертон
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Портсмут
1 : 0
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
Кристал Пэлас
Саутгемптон
1 : 2
Рединг
Уотфорд
2 : 0
Гиллингем
Лестер Сити
0 : 1
Ипсвич Таун
Ротерхэм Юнайтед
4 : 1
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Халл Сити
Фулхэм
0 : 2
Шрусбери Таун
Сандерленд
1 : 2
Блэкпул
Ноттингем Форест
4 : 1
Флитвуд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Борхэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
Борнмут
Бёрнли
2 : 4
Мидлсбро
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 5
Честерфилд
Вест Бромвич Альбион
3 : 3
Лутон Таун
Уиган Атлетик
1 : 1
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1
Ковентри Сити
Рексем
3 : 4
Гримсби Таун
Бёртон Альбион
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
Вулверхэмптон
2 : 2
Дерби Каунти
Барнсли
3 : 0
Бристоль Сити
Суонси Сити
1 : 1
Кардифф Сити
Лидс Юнайтед
2 : 2
Стокпорт Каунти
Уолсолл
1 : 2
Норвич Сити
Блэкберн Роверс
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
0 : 3
Манчестер Сити
Челси
4 : 0
Астон Вилла
Стивенидж
1 : 2
Оксфорд Юнайтед
Арсенал
0 : 3
Форест Грин Роверс
Бирмингем Сити
1 : 2
1/32 финала. Переигровка
Метка
Уиган Атлетик
Лутон Таун
1 : 2
Вулверхэмптон
Ливерпуль
0 : 1
Суонси Сити
Бристоль Сити
1 : 2 ДВ
Вест Бромвич Альбион
Честерфилд
4 : 0
Лидс Юнайтед
Кардифф Сити
5 : 2
Аккрингтон Стэнли
Борхэм Вуд
1 : 0 ДВ
1/16 финала
Метка
A01
 Манчестер Сити
Арсенал
1 : 0
A02
 Уолсолл
Лестер Сити
0 : 1
A08
 Аккрингтон Стэнли
Лидс Юнайтед
1 : 3
A03
 Саутгемптон
Блэкпул
2 : 1
A04
 Ипсвич Таун
Бёрнли
0 : 0
A07
 Фулхэм
Сандерленд
1 : 1
A05
 Лутон Таун
Гримсби Таун
2 : 2
A06
 Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун
1 : 1
A09
 Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 0
A10
 Блэкберн Роверс
Бирмингем Сити
2 : 2
A11
 Престон Норт Энд
Тоттенхэм Хотспур
0 : 3
A12
 Манчестер Юнайтед
Рединг
3 : 1
A13
 Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
2 : 1
A14
 Сток Сити
Стивенидж
3 : 1
A15
 Рексем
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
A16
 Дерби Каунти
Вест Хэм Юнайтед
0 : 2
1/16 финала. Переигровка
Метка
Бирмингем Сити
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бёрнли
Ипсвич Таун
2 : 1
Флитвуд Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 0
Гримсби Таун
Лутон Таун
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
Рексем
3 : 1
Сандерленд
Фулхэм
2 : 3
1/8 финала
Метка
B01
 Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 1
B02
 Лестер Сити
Блэкберн Роверс
1 : 2
B03
 Фулхэм
Лидс Юнайтед
2 : 0
B04
 Бристоль Сити
Манчестер Сити
0 : 3
B05
 Саутгемптон
Гримсби Таун
1 : 2
B06
 Бёрнли
Флитвуд Таун
1 : 0
B07
 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 : 1
B08
 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
1/4 финала
Метка
QF1
 Манчестер Сити
Бёрнли
6 : 0
QF4
 Шеффилд Юнайтед
Блэкберн Роверс
3 : 2
QF3
 Брайтон энд Хоув Альбион
Гримсби Таун
5 : 0
QF2
 Манчестер Юнайтед
Фулхэм
3 : 1
1/2 финала
Метка
SF1
 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
22.04
SF2
 Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед
23.04

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