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Реймс - Страсбург 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
23 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Реймс
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
94ФранцияврЙеванн Диуф
4БельгиязщМаксим Бузи
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
8ШвецияпзЙенс Каюсте
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
1БельгияврМатц Селс
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
24ГаназщАлександер Джику
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
32ФранциязщФредерик Жильбер
8ФранцияпзМорган Сансон
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
77УкраинапзЭдуард Соболь
9ФранциянпКевин Гамейро
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
21.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург1 : 1Реймс
06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Реймс1 : 1Страсбург
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Страсбург1 : 1Реймс
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург0 : 1Реймс
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Реймс2 : 1Страсбург
09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург3 : 0Реймс
07.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Реймс0 : 0 4 : 2Страсбург
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс0 : 0Страсбург
03.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург4 : 0Реймс
15.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс2 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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