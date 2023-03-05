Реймс - Страсбург 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
23 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|4
|зщ
|Максим Бузи
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|8
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|70
|пз
|Алексис Флипс
|39
|нп
|Дзюня Ито
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Матц Селс
|23
|зщ
|Максим Ле Маршан
|24
|зщ
|Александер Джику
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|32
|зщ
|Фредерик Жильбер
|8
|пз
|Морган Сансон
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|77
|пз
|Эдуард Соболь
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|20
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|07.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|03.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|4 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|68.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|67.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|65.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|59.1
|6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|48.4
|10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|48.4
|11
|Клермон
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|46.2
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|39.8
|14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|34.4
|15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|33.3
|16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|33.3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|31.2
| 18
Зона вылета
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|22.6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|22.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|14.6