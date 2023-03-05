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Лорьян - Тулуза 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лорьян
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Тулуза
Тулуза
38ШвейцарияврИвон Мвого
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
7Кот-д'ИвуарпзСтефан Диарра
21ФранцияпзЖюльен Понсо
22ФранциянпЙоанн Катлин
11СенегалнпБамба Дьенг
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
5АвстралияпзДенис Генро
17НидерландыпзСтейн Спирингс
13ШвейцарияпзВенсан Сьерро
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
7ЯпониянпАдо Онаиву
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияФилипп Монтанье
История личных встреч
21.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Тулуза2 : 2Лорьян
31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза0 : 1Лорьян
08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Лорьян1 : 1Тулуза
10.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза3 : 2Лорьян
16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 Лорьян1 : 1Тулуза
05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза2 : 3Лорьян
18.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 33 Лорьян0 : 1Тулуза
29.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 15 Тулуза2 : 3Лорьян
15.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 3Тулуза
25.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 7 Тулуза1 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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